El Ayuntamiento de A Rúa reitera que el punto limpio, que continúa ardiendo, "no desprende toxicidad"

Vista de la Empresa Autoneum quemada por el fuego, en el polígono industrial de A Rúa - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de A Rúa (Ourense), Vicente Solarat, ha reiterado a Europa Press que el punto limpio de la localidad -- que arde desde el día 15 de agosto --, "no desprende toxicidad".

Sobre las 14:40 del viernes 15 el fuego del incendio de Larouco sobrepasó el río Sil desde Petín, afectando a la fábrica Autoneum, proveedora de Stellantis, y al punto limpio, donde se desechan los residuos de esta empresa.

Actualmente, la extinción se está realizando a través de camiones con tierra, ya que hasta que llueva y puedan observar la situación "no se puede acceder a él". "Es inabordable e inaccesible", ha subrayado. En esta línea, ha apuntado que el fuego se está "consumiendo por sí mismo".

Preguntado por la existencia de una "gran nube tóxica", Solarat ha desmentido la información, asegurando que los desechos no pueden generar toxicidad porque "no son peligrosos" y ya se han realizado varias analíticas. "De serlo nos habrían alertado", ha afirmado.