El banco de explotaciones de la Xunta registra las primeras solicitudes de intermediación para traspasar granjas

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en el Parlamento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha informado de que el banco de explotaciones puesto en marcha en febrero de 2025 registra las primeras solicitudes de intermediación y principios de acuerdo para la transmisión de granjas.

En respuesta a una pregunta del PP en el pleno del Parlamento gallego, la conselleira indica que esta plataforma que busca el relevo generacional en el agro gallego cuenta en su visor explotaciones a transmitir en las cuatro provincias.

Igualmente, avanza que este mes se publicará la orden para las ayudas a la sucesión de explotaciones, que se convocarán en 2026 por 2,1 millones.

Apunta que desde 2009 se han incorporado al agro gallego más de 5.000 jóvenes. Gómez cree "imprescindible" apostar por la formación para que haya explotaciones rentables. Valora que este año 566 alumnos participan en ciclos de estudios agrarios, con una cobertura del 75% de plazas de nuevo ingreso.