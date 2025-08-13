Besteiro lamenta en Ourense la "ola de incendios devastadora" y critica la "ausencia de políticas de prevención"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita una de las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense. - PSDEG

Traslada un mensaje de ánimo a los vecinos afectados y desea una pronta recuperación a los bomberos que sufrieron quemaduras en Oímbra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha visitado este miércoles diferentes zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense, donde ha lamentado la "ola de incendios devastadora" y ha criticado la "ausencia de políticas de prevención y de gestión sostenible del territorio".

Según han trasladado los socialistas en una nota de prensa, el líder del PSdeG se ha desplazado a Ourense para comprobar sobre el terreno la evolución de los fuegos en la provincia, donde permanece declarado el nivel 2 de alerta.

Además, en varios puntos próximos a las zonas quemadas Besteiro ha hablado con vecinos para trasladarles que los socialistas gallegos están "al lado de las personas afectadas y de los equipos de extinción", sintiendo, ha dicho, "su preocupación".

También ha aprovechado para enviar un mensaje de ánimo y reconocimiento a los brigadistas que sufrieron quemaduras en el incendio de Oímbra, a quienes ha deseado una pronta recuperación, así como a otros compañeros que resultaron lesionados durante los últimos días mientras participaban en las labores de extinción.

"Cada hectárea que arde es un trozo de nosotros que se pierde", ha destacado Besteiro, poniendo en valor la importancia del patrimonio natural y lamentando que las llamas acaben "con montes y biodiversidad que costaron siglos, y también con muchos proyectos de futuro".

"AUSENCIA DE PREVENCIÓN"

Asimismo, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha señalado que el "abandono del rural y la ausencia de políticas de prevención y gestión sostenible del territorio" son algunos de los factores que contribuyen a sucesos como estos. "Ese vacío es el caldo de cultivo para que el fuego avance sin freno", ha expuesto.

Sin embargo, ha defendido que mientras continúe la ola de incendios es el momento de "estar al lado de la gente y poner todos los medios para proteger y cuidar la tierra". A partir de ahí, ha reivindicado "un plan de país, transversal y valiente", con el que enfrentar "la crisis climática y evitar que se vuelva a producir una tragedia como esta".