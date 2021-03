BNG enmarca la Ley de recuperación de tierras en la "ofensiva" de Xunta por "entregar" el rural a multinacionales

La formación frentista censura que el texto, en el que ve "una pantalla", apueste por la superficie agroforestal y no la agropecuaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG considera que la Ley de recuperación de tierras parte de una "ofensiva" que, a través de esta normativa o el recientemente aprobado Plan Forestal de Galicia, busca "entregar" el rural gallego a multinacionales del sector forestal para la explotación de los montes en detrimento del aprevochamiento de la superficie agropecuaria.

En una rueda de prensa celebrada este jueve en la Cámara gallega, los diputados Xosé Luis Rivas y María González Albert han explicado la postura del Bloque sobre la ley de recuperación de tierras, que se encuentra en sus primeros pasos de una tramitación parlamentaria realizada a través del grupo de parlamentaria que sustenta al Gobierno.

Los nacionalistas ven en esto una muestra de que la Xunta pretende "hurtar" el debate social en torno a los cambios normativos que, si se realizasen a través de una ley de gobierno, deberían pasar a examen del Consello Económico e Social (CES) y del Consello Consultivo.

Con todo, la mayor crítica del BNG hacia el texto legislativo reside en que creen que avanzará en la "neoliberalización extrema del país" con el rural "en el centro" de esa estrategia, en la que, para el Bloque, los proyectos 'tractores' con los que la Xunta quiere optar a fondos europeos jugarán un papel fundamental.

Según la diputada González Albert, se trata de una "norma muy compleja" que será de "difícil aplicación" y que "está más pensada" para los aprovechamientos forestales que para "la recuperación de tierra" para usos agrocupearios, un aspecto este último que el BNG ve "clave" para fijar población y evitar el abandono del rural, uno de los objetivos fijados como primordiales para la Xunta.

En palabras de Rivas, la normativa es "una ley pantalla que oculta otros intereses". "No entendemos que, de un día para otro, las opiniones del PP sobre el rural cambien como de la noche al día", ha incidido el parlamentario, que ha avanzado la presentación de "23 páginas" de enmiendas dirigidas a las "líneas maestras" del proyecto legislativo sobre el que esperan que el PP "no aplique el rodillo" y se abra a las consideraciones, no sólo de los grupos políticos, sino también de los agentes implicados.

"NO" RECOGE LAS RECOMENDACIONES DEL PARLAMENTO

Otro de los aspectos sobre los que ha cargado el Bloque es que el texto presentado por la Xunta "no" recoge las recomendaciones surgidas de la comisión sobre los incendios forestales que se articuló en la Cámara autonómica tras los incendios de octubre de 2017.

González Albert ha asegurado que "no es cierto" que, como defiende el PP y el ejecutivo, la ley de recuperación de tierras atienda "el 70%" de las medidas surgidas de esa comisión porque "nombrar" cuestiones "no quiere decir que se apliquen en la práctica". Para Rivas, "la letra" de la ley "suena bien", pero "la partitura no, suena desafinada", ya que "toca muchos palos pero no concreta nada".

PROPUESTAS DEL BLOQUE

Así las cosas, el BNG demanda que, para dar su apoyo al texto, éste debe partir de "un estudio riguroso" que realice un "diagnóstico" del estado de la superficie agraria gallega para, sobre él, articular las medidas a llevar a cabo, que deben pivotar en torno a las tierras de "alto rendimiento agropecuario".

Otro de los aspectos en los que discrepan del modelo que busca la Xunta es en la creación de polígonos forestales de gestión conjunta, lo que, para la formación frenstita, choca contra la realidad minifundista que caracteriza la propiedad de las tierras en Galicia, algo que, según el BNG, puede ser aprovechado.