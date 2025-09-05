El BNG exigirá en el Senado explicaciones por el "vaciado catastrófico" de la prensa de Chás en Oímbra (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha registrado una batería de preguntas para reclamar "explicaciones y responsabilidades" por el "vaciado catastrófico" de la presa de Chás, en el municipio ourensano de Oímbra, a finales del pasado mes de julio, y ha denunciado que dicha medida provocó "un auténtico desastre ecológico y social", con "consecuencias directas en la lucha contra los incendios forestales" de agosto.

Según ha señalado la formación nacionalista, la presa está en el río Porto do Rei Búbal, en una zona de especial conservación, y fue vaciada "sin comunicación pública ni conocimiento oficial de las administraciones locales". "En pocos días se quedó sin agua, afectando gravemente a la fauna acuática, a la flora de ribera, a los regadíos y al abastecimiento local", ha denunciado Carme da Silva.

Ante esta actuación "injustificable", que provocó la destrucción de un ecositema y dejó la comarca sin el único punto de carga para helicópteros y motobombas, la senadora nacionalista ha exigido depurar responsabilidades y ha pedido explicaciones al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Duero para saber quién dio la orden del vaciado.

Igualmente, ha solicitado que se investigue lo sucedido y se depuren responsabilidades sobre la concesionaria, Endesa, y sobre los organismos competentes, adoptando "medidas inmediatas" para la regeneración ambiental de la zona y para evitar que se vuelva a repetir este episodio, especialmente en época de alto riesgo de incendios.

"No puede quedar impune una decisión tan gravemente negligente. El BNG va a llegar hasta el final para se aclare lo ocurrido, se adopten medidas correctoras y se asegura que nunca más se produce una actuación de este tipo, que pone en riesgo nuestro medio ambiente, nuestra economía y la vida de las personas", ha advertido la senadora del BNG.