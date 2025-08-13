El BNG reclama a la Xunta "cambiar el rumbo" de "errores" en la política de prevención de incendios

Trabajos de exxtinción a cargo del helicóptero de la BRIF de Laza en la serra de san Mamede, en el fuego por debajo de la aldea de Teixeira (Maceda), a 10 de agosto de 2025, en Maceda, Ourense, Galicia (España). Un incendio en Maceda (Ourense), parroquia - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Ariadna Fernández ha reclamado a la Xunta "una reflexión profunda" para "cambiar el rumbo" de la política de prevención de incendios. "Si no lo hacemos, seguiremos viendo cómo los errores se repiten año tras año, viendo cómo Galicia arde año tras año", asegura.

En rueda de prensa este miércoles, la diputada nacionalista ha dejado claro que "los medios de extinción nunca van a ser suficientes sin más prevención, un monte ordenado y una gestión forestal adecuada".

"Ahora mismo vivimos ya una situación de colapso", lamenta, por lo que llama a "repensar y reformular" el modelo forestal.

Pide ir hacia un modelo forestal y "un rural vivo" que "ponga freno a los fuegos". "La prioridad en estos momentos es que la tragedia termine, y tenemos que hacerlo de manera conjunta, unidos", dice.

Asimismo, ha transmitido la solidaridad del Bloque con las personas afectadas por los fuegos y hacia el persona que trabaja para evitar que la situación vaya a peor.