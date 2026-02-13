El BNG votará en contra del acuerdo UE-Mercosur en el Parlamento europeo en defensa del sector agroganadero

Archivo - Ana Miranda Paz, eurodiputada del BNG - BNG - Archivo

LUGO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha ratificado en Castroverde que, "de forma coherente a la posición que mantiene el Bloque desde hace meses", votará no al acuerdo entre la UE y Mercosur en el pleno del Parlamento Europeo.

"Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro voto después de hablar con los ganaderos y estar en las tractoradas", ha remarcado, antes de insistir en que el acuerdo "no favorece" al sector.

En un encuentro con ganaderas y ganaderoes en Castroverde, en el que también participó la portavoz municipal y diputada provincial, Iria Castro, ha incidido en las "consecuencias negativas" de este acuerdo. "No queremos que otra carne invada nuestros mercados ni que se haga como se hizo este acuerdo de espaldas al Parlamento europeo", ha dicho.

En el encuentro, según ha trasladado el BNG en un comunicado, también se han abordado las cláusulas de salvaguarda que fueron aprobadas esta semana en el pleno de la Eurocámara con 483 a favor, 102 en contra y 67 abstenciones (entre ellas la del BNG).

A juicio de Miranda, estas cláusulas "no son la panacea" para el sector, ya que "actuarán cuando ya note las consecuencias negativas del acuerdo". También ha destacado que el Bloque "defendió desde el principio que, de aplicarse el acuerdo, fueran mayores, a lo que tanto PP como PSOE se opusieron".