El bombero fallecido en León es un ourensano de 57 años, residente desde hace más de 30 en Soria

Medios de'INFOAR' proseguen en las labores de extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León) - INFOAR

SORIA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bombero forestal fallecido anoche en Espinoso de Compludo (León) es un varón de 57 años, natural de Ourense y residente en Soria desde hace más de 30 años.

La Junta castellana informa de que era un integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera. Trabajador de la Junta de Castilla y León como oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, era conductor de la autobomba ubicada en Bayubas de Abajo (Soria) desde julio de 2010.

El fallecido formaba parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio, integrándose en el Operativo INFOCAL.

Esta mañana se está organizando el regreso del citado convoy, que se producirá a lo largo de este mismo día. Por otro lado, el peón que resultó herido leve y trasladado al Hospital de El Bierzo ha recibido el alta hospitalaria.

La Delegación Territorial desea trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.