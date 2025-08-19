Bomberos de Lugo se desplazan a Quiroga para ayudar a contener los focos más virulentos de los incendios

Son 16 y trabajarán en turnos, un equipo al que se suma un camión de extinción

LUGO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo ha enviado este martes un destacamento especial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para colaborar en las labores de control y extinción, concretamente en Quiroga, el lugar más afectado por la expansión de las llamas desde Larouco, al otro lado de la frontera con Ourense.

La participación de los bomberos de Lugo en Quiroga responde a una petición de colaboración con otros cuerpos de emergencias gallegos para contener los focos más virulentos.

La unidad, compuesta por 16 efectivos, se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado en Quiroga, desde donde se coordinará su actuación.

El operativo se organiza en turnos diarios de 4 o 5 profesionales, cada uno con un responsable al frente. El despliegue incluye un camión de extinción, un vehículo de transporte de personal y material, así como todo el equipamiento necesario para intervenir con autonomía y capacidad de respuesta inmediata en el terreno.

Antes de la partida, la concejala de Cohesión Territorial, Ana González Abelleira, acompañó al equipo y destacó "la entrega y capacidad de respuesta de los bomberos lucenses, que una vez más demuestran su vocación de servicio público y su solidaridad con quienes sufren las consecuencias de los incendios".

Añadió que "la ciudadanía de Lugo puede sentirse orgullosa de contar con un servicio preparado y comprometido, que actúa con eficacia tanto dentro como fuera de nuestra ciudad".

También estuvo presente el concejal de Juventud, Urbanismo y Deportes, Jorge Bustos, quien agradeció el esfuerzo de los profesionales y subrayó que "la coordinación entre administraciones es clave en estos momentos críticos, y el Ayuntamiento de Lugo está siempre dispuesto a arrimar el hombro".