La calidad del aire se mantiene entre regular y pésima en Ourense y Lugo a causa de los incendios forestales

Vista de los incendios del Macizo Central, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calidad del aire en Ourense continúa viéndose afectada por los efectos de los incendios forestales en la provincia, donde 13 fuegos sin extinguir --12 activos y uno estabilizado-- calcinan alrededor de 50.570 hectáreas, según la última actualización de la Consellería do Medio Rural.

Meteogalicia advierte de que los fuegos incrementan en gran medida los niveles de partículas PM10 y PM2,5. Así, un 10% de las estaciones de la agencia autonómica registran calidades entre mala y pésima, de forma que las consecuencias de los mismos afectan también a Lugo.

Los datos recogidos indican que, a las 11.00 horas del domingo, la calidad del aire es regular en Xinzo de Limia y muy mala en la ciudad de Ourense --debido al contaminante PM25--, donde la estación está situada de forma próxima a la estación de ferrocarril y a la carretera N-120.

La estación de Laza informaba de una calidad pésima hasta las 04.00 horas, instante desde el que ya no ofrece datos. El estado que presentaba en las primeras horas de la madrugada del domingo fue el que mantuvo durante todo el sábado.

Los efectos del humo generado por incendios se trasladan de igual forma al sur de la provincia de Lugo, donde la calidad es entre pésima y mala en las estaciones ubicadas en Sarria y Vilar. Incluso la ciudad de Lugo registra una calidad del aire regular.

Por el momento, el resto de Galicia muestra por lo general una calidad del aire buena o favorable, con dos excepciones: en Lalín (Pontevedra), permanece en un estado malo; y en As Pontes (A Coruña), regular.

Meteogalicia advierte de se espera intrusión de masas de aire africano por lo que los niveles de partículas (PM) podrán verse incrementados.

ALERTAS POR CALOR

Por otra parte, la zona del Miño en Ourense y el sur de la provincia estarán este domingo en alerta amarilla por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, el aviso comenzará a las 11.00 horas de esta jornada y se extenderá hasta las 20.59 horas. Durante ese tiempo se esperan temperaturas que puedan alcanzar los 36 grados.