La Cámara gallega pide al Gobierno una base permanente de la UME en Toén (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado este viernes una iniciativa del Grupo Parlamento Popular para reclamar al Gobierno una base permanente de la UME en la localidad ourensana de Toén al considerar que "agilizaría el despliegue de medios de extinción frente a futuros incendios forestales".

La proposición no de ley defendida por el diputado popular Ángel Rodríguez ha contado con el rechazo de BNG y PSdeG y el apoyo de Democracia Ourensana.

Además, en la sesión, los grupos han alcanzado la unanimidad para sacar adelante otra proposición no de ley para instar al Gobierno a que en el Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), dentro de los efectos originados por el cambio climático, también se incluyan los efectos de las lluvias persistentes que inundan los terrenos impidiendo su labranza y aprovechamiento.