La campaña 2026 de la PAC avanza "a buen ritmo" y crece en solicitudes, según la Xunta

Archivo - Un ganadero junto a vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la le - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a 2026 avanza "a buen ritmo" y sigue una dinámica semejante a la de anteriores campañas, con más solicitudes a fecha de marzo de este año que en el mismo periodo del año anterior.

Según la Xunta, en "apenas mes y medio" de tramitación desde que se publicó la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el pasado 20 de febrero, se recibieron casi 5.500 solicitudes, lo que supone más del doble que en la temporada pasada por las mismas fechas.

Así lo ha explicado, en comisión parlamentaria, el director xeral de la PAC, Juan José Cerviño, en una comparecencia a petición propia sobre este asunto.

Por parte de la oposición, el diputado del BNG Secundino Fernández ha denunciado la existencia de "caos" y la del PSdeG Lara Méndez ha lamentado que el Gobierno gallego les haga "perder el tiempo" por lo que ha dedicado el director xeral a explicar el procedimiento.

Mientras, desde el grupo mixto, Armando Ojea ha aludido al "temor" del sector por eventuales "recortes" en los fondos de la PAC y el portavoz del PP en el debate, Miguel Ángel Viso, ha subrayado que su grupo sigue "reclamando una PAC fuerte".

CAMPAÑA 2025

Por su parte, Cerviño ha destacado que está previsto gestionar en torno a 31.000 solicitudes de los agricultores y ganaderos gallegos, por un importe que superará los 220 millones.

Sobre la campaña de 2025, ha indicado que Galicia es la comunidad que mayor porcentaje de importe pagado tenía realizado antes de finalizar el año: más de 169 millones entre el anticipo, el pago del saldo de diciembre y las ayudas a las zonas con limitaciones naturales.

En este sentido, ha recalcado que estos datos suponen situarse a finales del pasado año 2025 con un porcentaje de ejecución de pagos de un 82%.

Asimismo, ha resaltado que en la primera quincena del próximo mes de mayo, una vez que el fondo español de garantía agraia publique los datos pertinentes, la Xunta estará en disposición de lanzar los procesos de cálculo de expedientes para proceder al pago final de las ayudas directas y de las agroambientales antes del 30 de junio, data establecida legalmente para completar este proceso.

El último pago de la campaña 2025 supondrá un montante de entre 55 y 60 millones de euros adicionales para el agro gallego, de acuerdo con sus datos.

POR UNA PAC "MÁS JUSTA"

En relación con el proyecto presentado por la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual, la Xunta censura que en la nueva PAC no quedarán acotadas las líneas de ayuda que apoyan el desarrollo rural y que contribuyen a la fijación de población en el campo.

Por eso, reitera el "firme compromiso" de seguir "peleando" por una PAC "más justa, dotada económicamente y con unas líneas de ayuda garantizadas para continuar la actividad agraria en Galicia".