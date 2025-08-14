Cancelada de forma definitiva para todo el día la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por el fuego

Un cartel informativo, en la Estación de Chamartín Clara Campoamor, a 12 de agosto de 2025, en Madrid (España). Ha sido restablecida la circulación de trenes entre Santiago y Ourense, tras permanecer cortada desde las 13,45 horas por un incendio en las in - Gabriel Luengas - Europa Press

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe informa de que queda cancelada de forma definitiva para todo este jueves, 14 de agosto, la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a la ola de fuegos.

En un aviso a las 18,00 horas en redes sociales, Renfe indica que quedan "suspendidas todas las circulaciones entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de hoy debido a la evolución de los incendios que afectan a este trayecto".

Pese a que durante la mañana de este jueves se llegó a reabrir temporalmente la línea de alta velocidad, fue cerrada finalmente debido al riesgo existente por el fuego entre Puebla de Sanabria y Ourense.

Renfe recuerda que mantiene habilitados los cambios y anulaciones sin coste para todos los trayectos entre Madrid, Ourense y Zamora debido a los cortes ocurridos por la ola de incendios.

Al respecto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirma que se viven "momentos muy duros en Ourense y Galicia". "Estamos trasladando a los viajeros en tránsito en trenes especiales hasta Zamora y, desde allí, continúan en autobús para llegar a destino", explica. Pide que se no acuda a las estaciones para viajar en estos trayectos.