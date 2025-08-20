Casi 155.000 hectáreas quemadas en Galicia en agosto, según el sistema europeo Copernicus

Mapa de superficie quemada por incendios forestales en Galicia, según el sistema de información EFFIS de la UE (programa Copernicus) a 20 de agosto de 2025. - EFFIS-COPERNICUS UE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Información de Incendios Forestales del programa europeo Copernicus refleja que, en lo que va del mes de agosto, han ardido en Galicia 154.888 hectáreas y casi 30.000 hectáreas fueron arrasadas en los últimos días.

Según los datos actualizados de Copernicus, el área afectada en la provincia de Ourense suma ya 151.419 hectáreas, frente a las 122.754 hectáreas contabilizadas hasta la tarde del pasado lunes. En la provincia de A Coruña el área quemada asciende a 1.533 hectáreas (1.163 en la tarde del lunes), en Pontevedra a 1.326 hectáreas (1.324 hectáreas el lunes) y en Lugo son 610 hectáreas (604 en la tarde del lunes).

A nivel nacional, la superficie quemada según Copernicus es de 391.581 hectáreas en lo que va de año y la inmensa mayoría de esas hectáreas han sido pasto de las llamas en este mes de agosto. La cifra de hectáreas quemadas era de 41.903 a 29 de julio. Para el día 7 de agosto ya habían alcanzado las 47.302. Tras ese punto, la superficie quemada se comenzó a disparar hasta alcanzar las 391.581, por lo que en estos últimos 15 días han ardido unas 350.000 hectáreas.

Si se confirman estas estimaciones, el año 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI, según ha señalado en declaraciones a Europa Press WWF a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas.

En el caso de Galicia, la crisis actual es la segunda peor ola incendiaria de la historia de la comunidad, tras la de 2006, cuando ardieron unas 95.000 hectáreas. En la actual ola, según los datos de la Xunta, la superficie quemada es de casi 68.000 hectáreas, y siguen activos los tres peores incendios de la historia de Galicia: Larouco (más de 20.000 hectáreas), Chandrexa de Queixa (18.000 hectáreas) y Oímbra-Xinzo (15.000 hectáreas).