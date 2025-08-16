Casi 70 personas siguen confinadas este sábado tras otra noche de lucha contra el fuego en Ourense

Bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Vences, en Monterrei. - Rosa Veiga - Europa Press

Casi 30 personas permanecen evacuadas de sus casas en varias poblaciones y también ancianos de un centro de A Rúa y grandes dependientes de los de A Mezquita y Chandrexa

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 68 personas permanecen confinadas este sábado de forma preventiva entre diferentes núcleos de la provincia de Ourense, que ha vivido otra noche de lucha contra las llamas, según la información actualizada del servicio de emergencias del 112 Galicia.

En su último parte, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) concretaba que también se produjo alguna evacuación, como en Pradocabalos o en O Castro, del municipio de Viana do Bolo, o en San Fiz (A Veiga), aunque todas ellas de manera voluntaria.

Más en detalle, siguen evacuadas 15 personas en San Fiz, 8 en Pradocabalos, O Castro y Caldeliños, en Viana do Bolo, y 4 entre Paradela y San Pedro, en Manzaneda.

También permanecen en un centro de una localidad próxima las alrededor de 100 personas de la residencia de A Rúa desalojadas en la pasada jornada, así como tres residentes de la de A Mezquita y 25 de la de Chandrexa de Queixa --personas en situación de gran dependencia, cuyo traslado requiere unas condiciones específicas--.

Tabién hubo evacuaciones de carácter voluntario en Roblido (A Rúa).

Las personas que se resguardaron en sus casas son de diferentes núcleos de población, entre los que se encuentran Mosteiro, O Bouzo y Vilar de Lebres, del ayuntamiento de Trasmiras; Montederramo y Viloxe, del ayuntamiento de Montederramo; Petín, Barxela y O Porto, del municipio de Petín, y de San Julián, de A Rúa.

'ES-ALERT' EN MÁS DE UNA TREINTENA DE MUNICIPIOS

Este jueves, sobre las 16.00 horas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó lo Es-Alert debido a los incendio forestales que están afectando a la provincia de Ourense.

Esta alerta fue emitida a modo preventivo y con indicaciones para garantizar la seguridad ante el avance de los fuegos en más de una treineta de municipios.

En concreto, se envió en los siguientes ayuntamientos: Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel y Rubiá.

Igualmente, debido a la cercanía, el mensaje pudo haber llegado a móviles que se habían encontrado en ayuntamientos limítrofes.