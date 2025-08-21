CCOO denuncia el "fracaso" de la política forestal y reclama un "pacto contra el fuego"

Vista tras el incendio en San Vicente de Leira en Villamartín de Valdeorras, Ourense
Vista tras el incendio en San Vicente de Leira en Villamartín de Valdeorras, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 21 agosto 2025 13:05
@epgalicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado el "fracaso" de la política forestal en Galicia y ha reclamado un "pacto contra el fuego" ante lo que califica como un "desastre ecológico sin precedentes con más de 90.000 hectáreas arrasadas".

"Debido al incumplimiento de la Ley de Incendios y de la Ley de Montes, la falta de prevención y a un operativo de extinción reducido que no funcionó a plena capacidad cuando comenzó el período de alto riesgo incendiario", añade.

El sindicato advierte de que la política forestal de la Xunta "está fracasando y exige medidas urgentes y efectivas para poner freno a la ola de incendios".

La organización recuerda que la normativa "obliga a ordenar, limpiar y gestionar el monte, a garantizar franjas de seguridad alrededor de las viviendas y a limitar especies pirófitas en zonas de riesgo". "Nada de esto se está cumpliendo", recalca.

CCOO también incide en que el Servicio de Prevención a la Defensa contra los Incendios Forestales "no estuvo al 100% de su capacidad al inicio del período de alto riesgo" y acusa a la Consellería de Medio Rural de limitarse "año tras año a esperar que lluvia en lugar de aplicar medidas reales de prevención".

Contador