CCOO denuncia el "fracaso" de la política forestal y reclama un "pacto contra el fuego"

Vista tras el incendio en San Vicente de Leira en Villamartín de Valdeorras, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado el "fracaso" de la política forestal en Galicia y ha reclamado un "pacto contra el fuego" ante lo que califica como un "desastre ecológico sin precedentes con más de 90.000 hectáreas arrasadas".

"Debido al incumplimiento de la Ley de Incendios y de la Ley de Montes, la falta de prevención y a un operativo de extinción reducido que no funcionó a plena capacidad cuando comenzó el período de alto riesgo incendiario", añade.

El sindicato advierte de que la política forestal de la Xunta "está fracasando y exige medidas urgentes y efectivas para poner freno a la ola de incendios".

La organización recuerda que la normativa "obliga a ordenar, limpiar y gestionar el monte, a garantizar franjas de seguridad alrededor de las viviendas y a limitar especies pirófitas en zonas de riesgo". "Nada de esto se está cumpliendo", recalca.

CCOO también incide en que el Servicio de Prevención a la Defensa contra los Incendios Forestales "no estuvo al 100% de su capacidad al inicio del período de alto riesgo" y acusa a la Consellería de Medio Rural de limitarse "año tras año a esperar que lluvia en lugar de aplicar medidas reales de prevención".