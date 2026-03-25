CC.OO. reclama más medios propios de la Xunta ante los incendios y recuperar brigadas helitransportadas

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, a 5 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha reclamado a la Xunta más medios propios para combatir los incendios forestales, así como que se recuperen las brigadas helitransportadas públicas.

En una nota de prensa, el sindicato ha valorado las novedades del Pladiga para 2026, destacando "el incremento del número de brigadas, la contratación de dos nuevos aviones de carga en tierra, la incorporación de un nuevo helicóptero de coordinación y de otro de grandes dimensiones en manos de empresas privadas, el uso de drones de vigilancia a través de un convenio con Abanca, la aplicación de la inteligencia artificial para la detección de humo y el refuerzo del operativo de la Unidad de Directores de Extinción (UDEX)".

En este contexto, CC.OO. ha manifestado que estas medidas deberían ir acompañadas de "un refuerzo real y decidido" de los medios propios de la Administración autonómica, especialmente en aquellas zonas con mayor actividad incendiaria.

El sindicato ha defendido que la lucha contra el fuego requiere "operativos estables, profesionalizados y dependientes directamente de la Xunta", con el objetivo de "evitar una dependencia excesiva de medios municipales o externalizados".

En este sentido, Comisiones Obreras ha insistido en la necesidad de recuperar todas las bases y brigadas helitransportadas con personal propio de la Xunta para tratar de garantizar "un operativo público fuerte, preparado y con conocimiento directo del territorio".

"Necesitamos más medios en el territorio porque constituyen la respuesta más rápida y ágil contra los incendios forestales", ha apuntado CC.OO., que también ha reivindicado que "la mejor respuesta frente a los fuegos pasa por reforzar los equipos de intervención directa y las tareas de prevención a lo largo de todo el año".