Un centenar de tractores toma las calles en Lugo contra el acuerdo comercial de Mercosur

Manifestantes durante una tractorada en contra del acuerdo alcanzado de Mercosur, a 12 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). Productores de lácteos y carne se movilizan en la serie de protestas a lo largo de Europa contra el acuerdo alcanzado por - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de tractores recorrieron este lunes las calles de Lugo para secundar la concentración convocada por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La movilización reunió a varios cientos de personas vinculadas al sector agroganadero, que alertaron de las graves consecuencias que, a su juicio, tendrá este tratado para el futuro del sector primario y para la seguridad alimentaria.

La protesta dio comienzo a las 12.00 horas frente al edificio de la Xunta de Galicia. Tras más de dos horas de espera, fueron llegando los tractores, que partieron desde Garabolos y avanzaron por la avenida da Coruña para completar posteriormente un recorrido por la ronda de la Muralla. Finalmente, los vehículos agrícolas se estacionaron frente a la Subdelegación del Gobierno, donde el tráfico permaneció cortado durante varias horas.

Con la llegada de los tractores se procedió a la lectura de un manifiesto y, a continuación, se inició una manifestación hasta la Subdelegación del Gobierno, donde los participantes corearon consignas contra el acuerdo comercial y en defensa de un mayor control sanitario sobre los productos importados, todos tras una pancarta con el lema "Con la comida no se juega, no al tratado de Mercosur". En primera línea tamén llevaron un ataúd para simbolizar el fin de sector y también dos carros de la compra con los productos hoy prohibidos y que sí se admiten en Mercosur, entre ellos clembuterol.

En la concentración estuvieron presentes diversos representantes políticos. Por parte del Partido Popular acudieron el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, y la presidenta provincial del partido, Elena Candia. También participaron representantes del Bloque Nacionalista Galego, entre ellos Rubén Arroxo, así como el alcalde de Cervantes, el socialista Benigno Gómez Tadín.

Durante el acto, los manifestantes advirtieron de que el acuerdo con Mercosur podría suponer la desaparición del sector primario en Galicia y señalaron que los principales perjudicados serán los consumidores. "Los ganaderos sabemos lo que comemos; el problema serán los demás, que consumirán productos con hormonas y antibióticos prohibidos en Europa desde hace años", denunciaron. Por parte de Gandeiros Galegos da Suprema, José Núñez alertó de que el tratado implicaría la pérdida de la soberanía alimentaria, "lo que nos condena a la desaparición".

Las organizaciones convocantes reclamaron que España se mantenga al margen del acuerdo, siguiendo el ejemplo de países como Francia y Alemania, y exigieron conocer qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las consecuencias que se avecinan. Según explicaron, el sector produce con estándares de calidad muy elevados y se verá obligado a competir con grandes potencias agrícolas y vitivinícolas que operan con exigencias mucho más laxas, lo que califican de "competencia desleal total". Así lo señaló Pablo González, de Agromuralla, quien insistió en que la población no es plenamente consciente de la situación y reclamó "más información".

La movilización celebrada en Lugo marca el inicio de un calendario de protestas de carácter indefinido. La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, subraya que el sector exige explicaciones claras sobre los supuestos beneficios del acuerdo y garantías de que todas las partes implicadas cumplirán los mismos estándares de calidad. "Los productos de Mercosur llegan con niveles de calidad muy bajos y no podemos permitir que se ponga en riesgo la salud de la ciudadanía a través de la alimentación", concluye.