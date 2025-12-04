El Centro de Regulación Genómica analizará los mecanismos de resistencia natural a la peste porcina africana

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona participa en una iniciativa europea de investigación que estudiará por qué algunas especies africanas de suidos salvajes pueden resistir la peste porcina africana (PPA), mientras que los cerdos domésticos sucumben a la enfermedad en cuestión de días.

El grupo de investigación liderado por Cedric Notredame contribuirá con su experiencia en bioinformática de alto rendimiento y genómica comparada, y ayudará a esclarecer "una de las amenazas más urgentes para la salud animal a nivel mundial", informa el CRG en un comunicado de este martes.

El proyecto reúne a grupos líderes en salud animal, inmunología, genómica y virología con el objetivo común de identificar los factores biológicos que permiten que especies como el jabalí verrugoso, el potamocero de río y el potamocero rojo sobrevivan a la PPA.

Comprender esta resistencia natural podría abrir la puerta al desarrollo de "mejores herramientas" para proteger a los cerdos domésticos, que mueren rápidamente tras la infección y cuya vulnerabilidad ya ha provocado pérdidas económicas devastadoras en todo el mundo.

Notredame ha asegurado que la detección reciente de la peste porcina africana cerca de Barcelona es un "recordatorio contundente" de que el virus está siempre cerca, y que entender por qué algunos suidos pueden portar el virus sin enfermar es esencial para prevenir futuros brotes, en sus palabras.

CÉLULAS MADRES

El nuevo consorcio utilizará una plataforma "pionera" basada en células madre para estudiar la enfermedad sin emplear animales vivos.

El equipo ha generado células madre pluripotentes inducidas tanto de cerdos domésticos como de suidos africanos salvajes resistentes, que pueden transformarse en macrófagos en el laboratorio, es decir, en las mismas células que infecta el virus.

Las células cultivadas permitirán comparar "de forma segura" cómo detecta y responde cada especie al virus, por ejemplo, exponiendo los macrófagos a la PPA, observando con qué eficacia detectan la infección, midiendo qué genes se activan y en qué grado, e identificando los factores genéticos que bloquean o favorecen al replicación viral.

Mediante herramientas experimentales e imagenológicas avanzadas, el proyecto catalogará los mecanismos antivirales presentes en las especies resistentes y evaluará posteriormente estos genes uno a uno para identificar cuáles pueden detener el virus.

Los descubrimientos derivados de este enfoque podrían desvelar "nuevas vías antivirales", ayudar a identificar marcadores genéticos para criar cerdos más resistentes e informar sobre futuras estrategias destinadas a proteger los rebaños frente a la PPA.