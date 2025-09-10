CHMS invertirá 3 millones de euros y ocupará a 200 personas en un plan de choque contra el arrastre de cenizas

El organismo ya trabaja en las zonas de Valdeorras y Carballeda de Avia y pide coordinación con la Xunta

LUGO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfico Miño Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, ha anunciado este miércoles en Lugo que está preparado un plan de actuación para protegerse de la posible llegada de las cenizas al cauce de los ríos debido a las escorrentías causadas por las lluvias.

Según ha explicado, dicho plan será presentado este jueves en la provincia de Ourense, "a pie de obra en la zona de incendios". Al respecto, Quiroga ha avanzado un Plan de Choque contra los incendios, "muy importante" y avalado por el Ministerio de Transición Ecológica, en el que se invertirán unos tres millones de euros para mantener unas 20 brigadas sobre el terreno durante 6 meses, "lo que supone 200 personas trabajando exclusivamente en el problema de las cenizas".

El presidente de la CHMS ha destacado que ya se está actuando en el cauce de los ríos, en dominio público de la Confederación para protegerse de la ceniza si la lluvia es muy intensa y la arrastra; además de recordar que ya se está actuando en la zona de Valdeorras y en la de Carballeda de Avia, "dando prioridad a los puntos donde hay captación de agua".

COORDINACIÓN CON LA XUNTA

El presidente de la Confederación ha añadido que ya se pusieron en contacto el 28 de agosto con las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente para coordinarse en esta acción. "Lo que pretendemos de la Xunta, sea la consellería que sea, es que incrementen su labor para evitar el arrastre de las cenizas a los ríos, ya que en éstos vamos a actuar nosotros", ha explicado.

Por otra parte, ha advertido de que si no hay "respaldo" de Sanidade, abastecimiento de agua o Medio Rural, "va a quedar un poco corta la acción".