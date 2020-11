Cinco socios gallegos y cuatro del norte de Portugal optimizan la explotación y uso de biomasa de restos de poda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco socios gallegos y cuatro del norte de Portugal mejoraron su capacidad de I+D para optimizar la explotación y uso de la biomasa de restos de poda forestal de matorral, vid y kiwi.

Lo ha destacado el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Francisco Conde, este martes en el webinario de presentación de resultados de este proyecto transfronterizo, denominado 'Biomasa AP'.

Esta iniciativa, según ha resaltado Conde, "demuestra que las regiones que quieran ser competitivas y garantizar su futuro deben colaborar a través de la investigación y la innovación", señala la consellería en un comunicado de prensa.

Durante los últimos tres años trabajaron en el proyecto Xera e Inega, junto con Energylab, la Universidade de Vigo y Feuga (los cinco socios gallegos) y el Instituto politécnico de Viana do Castelo, Instituto de Ciência e Inovaçao em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, Agência de Energia do Cávado y Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho (los cuatro del norte de Portugal).

Con una inversión conjunta de 2,5 millones, estuvo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) a través del Programa Interreg V-A España - Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Además, el vicepresidente gallego ha resaltado que el trabajo realizado permitió crear una red transfronteriza de biomasa y mejorar la formación en este ámbito.