Comienza en A Coruña el proceso de selección para los Premios 'Chaleco Agricultor'

Expo AgriTech y ASAJA lanzan la primera edición de los Premios 'Chaleco Agricultor', que reconocen a los profesionales agrícolas que son referentes en digitalización, innovación y sostenibilidad en el campo.

En A Coruña, informan, se inicia esta semana el proceso para seleccionar a los tres finalistas que participarán en la Gran Gala Nacional de los Premios Chaleco Agricultor 2025, cuyos ganadores recibirán 4.000 euros.

Los interesados pueden enviar su candidatura hasta el 12 de octubre, explican desde la organización que indican que el objetivo es poner en valor el trabajo de este colectivo.

Por ello, Expo AgriTech 2025, la mayor feria de innovación dedicada al ámbito agrícola que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en Málaga, y ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, han lanzado la primera edición de estos premios.