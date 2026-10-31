Las comunicaciones para quemas agrícolas y solicitudes para las de restos forestales se reactivarán este lunes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comunicaciones para realizar quemas agrícolas por parte de particulares en Galicia, así como las solicitudes de autorización para las quemas de restos forestales apilados, se reactivarán a partir de este lunes, 2 de noviembre.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, estas comunicaciones pueden realizarse a través de la página web específica o llamando al 012. Los particulares deberán confirmar que se trata de una quema de restos agrícolas procedentes de explotaciones. En caso de realizar el trámite llamando al 012, también deberán informar de esta circunstancia por teléfono.

En cuanto a las quemas agrícolas, quienes soliciten un nuevo permiso podrán llevar a cabo la quema a partir del próximo miércoles, 4 de noviembre. Esto se debe a que la comunicación debe realizarse siempre con dos días de antelación, según establece la normativa.

Además, a partir del lunes también se retomarán las solicitudes de autorización para realizar quemas de restos forestales apilados. En este caso es necesario contar con autorización administrativa, dado el mayor riesgo que implica esta actuación.

Igualmente, ha subrayado el Gobierno gallego, tanto las comunicaciones como las autorizaciones dejarán de tener validez en los días en los que haya viento y altas temperaturas.