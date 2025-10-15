La conselleira do Medio Rural apuesta por las razas autóctonas para la sostenibilidad en el agro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, apuesta por las razas autóctonas para la sostenibilidad en el agro gallego.
Así lo ha expuesto en su visita a la explotación Cachenas de Antía, en Outeiro de Rei (Lugo), que cuenta con hasta 80 cabezas, gestionada por una mujer.
En una jornada internacional dedicada al colectivo femenino en el rural, ha subrayado el apoyo del Ejecutivo autonómico a las razas autóctonas a través de convenios con asociaciones de criadores y ayudas para recría de ganado amenazado, con un esfuerzo de 2,8 de millones de euros.
En otro otro orde de cosas, Gómez ha subrayado el papel de mujeres rurales y su contribución al sector agroganadero en una jornada organizada en el Novo Mercado da Estrada, con un programa de actividad que incluían una dmeostración de cocina con productos de proximidad y una mesa redonda.