La conselleira do Medio Rural erige el operativo anti incendios en "el mejor" de Europa, pero se abre a cambios

BNG y PSdeG piden la dimisión de Gómez, que defiende que estuvo "al pie del cañón" y subraya el carácter "excepcional" de los fuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha defendido este miércoles el operativo anti incendios que combatió en Galicia la ola del pasado agosto, que ha erigido, en "el mejor de Europa". Con todo, tras reivindicar las "mejoras" acometidas "de 2009 en adelante", desde que el PP volvió a la Xunta, se ha mostrado abierta a acometer cambios de protocolos si es preciso y a trabajar para reforzar medios.

Durante el debate en la Cámara, donde recibió invitaciones a dimitir por parte de Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) y de Montserrat Valcárcel (BNG) --quien le ha instado a seguir "la receta" que el PP daba en 2006 al entonces responsable de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal--, Gómez ha defendido que estuvo "al pie del cañón" y ha remarcado el carácter "excepcional" de una ola de incendios de la que, ha recordado, "hubo ministros que dijeron que no se podían apagar".

La Xunta, ha contrapuesto, "no se rindió, ni se vio colapsada". "En ningún momento hubo falta de medios", ha continuado, mientras la oposición le afeaba tener algunos "parados" por falta de personal o carencia de "formación". Dacosta ha aludido a los brigadistas que sufrieron quemaduras graves y ha afeado a la conselleira "enviar" a un joven de 18 años sin experiencia "a combatir un incendio de sexta generación".

Gómez ha defendido las "mejoras" en las condiciones de los efectivos de prevención y extinción, y ha contrapuesto la situación con lo que sucedía, ha agregado, en la gran ola de fuegos de 2006, cuando el bipartito de PSdeG y BNG dirigía el Gobierno. "Entonces sí que no pertenecían a la Xunta, sino que el servicio estaba en parte externalizado", ha dicho, antes de dar un dato: "desde 2009 se crearon 1.038 puestos más en brigadas".

"Y con condiciones laborales que no tienen nada que ver con el pasado. Pero no todo es personal, también se dio un salto cualitativo en medios y en innovación. Y se aumentó progresivamente la inversión para prevención, con una partida que ya supera este año los 50 millones", ha continuado, antes de matizar que, "pese a todo el esfuerzo humano y material", no se pudo "evitar una tragedia" como la vivida en agosto.

"Lo sentimos profundamente, por supuesto que sí; y estamos dispuestos, como hicimos siempre, a analizar minuciosamente todo lo sucedido para aprender y garantizar que esta situación no se repita y de hacer lo posible para que nos encuentre mejor preparados", ha esgrimido, antes de abrirse a "hacer autocrítica".

"Si hay que cambiar protocolos, también los cambiaremos. Y si hay que seguir poniendo medios para la prevención y extinción, no les quepa duda de que, como anunció el presidente de la Xunta, se pondrán más medios", ha agregado la responsable de Medio Rural.

Frente a las acusaciones de "incompetencia", también ha vuelto a insistir en el papel de los incendiarios y en que lo vivido durante agosto fue "una situación excepcional" con fuegos "convectivos, alta simultaneidad e intencionalidad", especialmente en Ourense. En agosto se atendieron 673 incendios forestales, ha dicho, apagando de media entre 30 y 35 fuegos diarios.

Y tras el anuncio del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la pasada jornada, relativo al convenio para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias (las zonas más próximas a viviendas en las aldeas), firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Seaga, la conselleira ha ratificado que habrá mejoras.

Así, se reforzará el acuerdo y se ampliará la colaboración por parte del Gobierno autonómico para, entre otras cuestiones, ordenar la gestión de la biomasa en las franjas secundarias de las parroquias prioritarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

INICIATIVAS RECHAZADAS

En la sesión de este miércoles, los populares han rechazado una proposición no de ley defendida por la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta, que proponía medidas para "actualizar" la política de prevención de la Xunta tras la ola de incendios de agosto.

Así, entre otras cuestiones, la proposición no de ley reclamaba la puesta en marcha de un plan integral de recuperación de la actividad agroganadera y forestal, con especial atención a las zonas de montaña; abogaba por un plan integral de recuperación de las zonas afectadas por los fuegos; reclamaba un modelo de prevención y extinción único y profesional, mejorando sus condiciones laborales y medios.

La iniciativa, que fue apoyada tanto por BNG como por el diputado de DO, no salió adelante por el rechazo del PP, cuya postura fue defendida por el parlamentario Ángel Rodríguez Conde.

El diputado del PP ha asegurado que varios de los puntos que incluía el texto del PSdeG ya estaban en marcha y ha citado distintas medidas que la Xunta lleva a cabo como el plan anual de actuaciones para recuperar la tierra agraria.

Así, ha puesto en valor acciones para la recuperación socioeconómica y ambiental y ha destacado los avances en las condiciones del personal del dispositivo anti incendios, que "antes trabajaba nueve meses y ahora todo el año". "Dos tercios del personal, dos tercios, trabaja todo el año en plazas de funcionarios", ha dicho para señalar que "un tercio trabajará nueve meses, como personal laboral físico discontinuo de la Xunta".

El parlamentario ha sostenido que, después de todo lo ocurrido, sigue diciendo "con más fuerza que nunca" que Galicia tiene "los mejores servicios de lucha contra el fuego en España y posiblemente en Europa" y ha argumentado que fue "la llegada de una gran ola de calor" y unas "condiciones meteorológicas extraordinarias" la que "dificultó enormemente" la extinción.

"Queda mucho por hacer, somos conscientes, pero tengo el convencimiento de que este Gobierno está dispuesto a seguir trabajando", ha dicho.