El conselleiro de Emprego pone en valor las ayudas para reconstruir las zonas afectadas por incendios

OURENSE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha visitado este viernes la oficina habilitada por la Xunta en Verín (Ourense) para ofrecer asistencia a las personas afectadas por los incedios, destacando el "esfuerzo" del gobierno gallego para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas, y ha puesto en valor las ayudas específicas para empresas y autónomos.

En su visita, ha recordado que la oficina de Verín es uno de los 11 puntos de atención disponibles en Ourense, donde durante un mes se prestará asistencia a los perjudicados por los incendios, para garantizarles un apoyo "rápido, ágil y eficaz". Así, los técnicos asesoran a los afectados sobre las ayudas disponibles, resuelven dudas y facilitan la información que necesiten.

Según ha señalado José González, la Xunta ha aprobado un "completo paquete de medidas" para impulsar esa reconstrucción, que contemplan la recuperación de viviendas, explotaciones agroganaderas, negocios, comercios e instalaciones municipales, entre otros ámbitos, y ha valorado que las líneas de apoyo no tengan límite presupuestario.

Tras destacar que el gobierno autonómico responde con "medidas concretas y trabajo constatante", ha explicado que, con respecto a los establecimientos comerciales, industriales, turísticos y mercantiles, la prioridad es atender a los daños materiales.

Al respecto, ha recordado la línea específica del Igape que cubre hasta el cien por cien de los daños en edificaciones, maquinaria, mercancías o vehículos industriales y comerciales, conforme a la valoración recogida en un informe de tasación.

De este modo, las ayudas pueden llegar a los 600.000 euros e incluso ampliarse hasta 1,5 millones de euros en los casos en los que esté en riesgo el mantenimiento del empleo.

Más allá de las medidas urgentes, ha apuntado que la Xunta sigue trabajando en coordinación con el tejido autónomo para conocer sus necesidades y diseñar nuevas líneas de ayudas adaptadas a la realidad de los afectados. A eso se suman otras iniciativas, como 'Escaparate Apoia o teu autónomo', que "permitirá a la sociedad conocer y consumir directamente productos y servicios ofrecidos por profesionales y pequeñas empresas afectadas por los incendios".