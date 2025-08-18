El Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña mantiene su cooperación en la extinción de fuegos en Ourense

Bombero del Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña, coopera en labores de extinción de incendios en la provincia de Ourense. - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial Contraincendios de A Coruña, integrado por la Diputación y por la Xunta, continúa colaborando activamente en las tareas de extinción de incendios en la provincia de Ourense, cooperando con los equipos locales, en una zona con más de una decena de fuegos activos y más de 62.000 hectáreas arrasadas.

Según ha explicado el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, los efectivos de extinción del Consorcio llevan operativos en Ourense desde el pasado martes, trabajando de forma coordinadas con los equipos allí presentes para controlar los focos más peligrosos y proteger a la población.

Para ello, han sido movilizadas dos dotaciones formadas por 12 profesionales disponibles las 24 horas y que rotan periódicamente. Cada dotación cuenta con dos camiones nodriza y dos vehículos de mando, lo que permite una intervención rápida y eficiente.

González Formoso ha agradecido el trabajo que realizan los bomberos coruñeses, que "llevan varios días trabajando sin descanso" junto a sus compañeros de Ourense y de otros puntos de Galicia, y ha destacado su "profesionalidad" y "dedicación". Igualmente, ha puesto en valor la importancia de la "coordinación de todos los medios disponibles".

Los efectivos del Consorcio del parque provincial de Arzúa también trabajan activamente en la extinción de incendios que fueron declarados este fin de semana en los municipios de Toques y Melide, y que también obligaron a declarar el nivel 2 de emergencia por la proximidad a núcleos de población.

Finalmente, desde la Diputación se ha trasladado que el Consorcio mantendrá este operativo de apoyo "mientras sea necesario", garantizando cobertura completa y "coordinación permanente" con las autoridades competentes en Ourense, con la Xunta y con el Gobierno de España.