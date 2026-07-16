Continúa interrumpida la línea de tren entre Vigo y Ourense por un incendio de 11 hectáreas en Crecente

VIGO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif informa que la circulación del tren entre Vigo y Ourense continúa interrumpida esta mañana de jueves, 16 de julio, por un corte entre Frieira y Filgueira debido a la proximidad a un incendio declarado en Crecente (Pontevedra).

Así, Adif indica que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para "garantizar la movilidad de los viajeros".

Un incendio forestal se originó a las 17,26 horas del pasado miércoles en Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra). La Consellería do Medio Rural explica a Europa Press que está estabilizado desde las 3,48 horas de la madrugada de este jueves. Afecta a una superficie de unas 11 hectáreas.

Tal y como han señalado fuentes de Adif, la circulación de trenes permanece suspendida desde las 18,20 horas del miércoles entre Frieira y Filgueira, lo que afecta a los trenes que conectan Vigo con Ourense.

En su extinción han participado de forma acumulada, entre otros medios, cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas.