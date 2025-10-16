Controlado el fuego de A Gudiña que calcina 40 hectáreas y apunta a "reproducción" del declarado el domingo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que está controlado el incendio que afecta a la parroquia de Parada da Serra, en el municipio ourensano de A Gudiña.

El departamento autonómico ha detallado que todo indica a que este fuego se trata de una "reproducción" del registrado el pasado domingo en la misma zona.

Este incendio quedó controlado a las 15.03 de este jueves tras originarse a las 16.32 horas de este miércoles y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 40 hectáreas.

Para hacer frente a las llamas movilizaron, de forma acumulada, 10 agentes, 12 brigadas, seis motobombas, dos palas, cinco helicópteros y seis aviones.