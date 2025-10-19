Controlado el incendio de Pantón (Lugo), que quema 40 hectáreas desde la madrugada

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). - Carlos Castro - Europa Press

El incendio forestal registrado durante la madrugada de este domingo en Pantón (Lugo), en la parroquia de Cangas, está controlado desde las 14.05 horas.

El fuego que se inició a las 01.46 horas, afecta a una superficie de alrededor de 40 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales trasladadas por la Consellería do Medio Rural. Para su extinción se han movilizado de forma acumulada cinco agentes, ocho brigadas, cinco motobombas y una pala.

Este municipio lucense sufrió en la segunda mitad de septiembre otro importante incendio forestal, que, en aquella ocasión, afectó a la parroquia de Pombeiro y quemó un total de 1.805 hectáreas, parte de ellas en la localidad limítrofe de Sober.