Controlado el incendio de Quiroga (Lugo), que afectó a 16 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se originó esta madrugada en el municipio de Quiroga (Lugo), parroquia do Hospital, está controlado, según han informado a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural.

El fuego se originó sobre las 00,54 horas de esta madrugada en la parroquia do Hospital, en uno de los municipios de la Serra do Courel que forma parte de Rede Natura, aunque desde la Consellería de Medio Rural manifestaron que no tenían constancia de que afectase a la zona de protección.

En las labores, los servicios de extinción han contado con apoyo aéreo, con avión y helicóptero, además de brigadas y motobombas. En concreto, han sido, según los últimos datos aportados, cinco agentes, 20 brigadas, así como nueve motobomas, una pala, seis helicópteros y cinco aviones.