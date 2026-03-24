Controlado un pequeño incendio forestal en el municipio de As Neves (Pontevedra)

VIGO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de extinción han estabilizado y controlado un incendio forestal registrado en el municipio de As Neves (Pontevedra), según han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural, en la parroquia de San Xosé de Ribarteme.

Las mismas fuentes han explicado que las llamas se iniciaron poco después de las 10.00 horas de este martes, y que el fuego se dio por controlado sobre las 11.30 horas.

Para su extinción fueron movilizados 2 agentes, 2 brigadas y una motobomba y, finalmente, resultó afectada una superficie de 0,24 hectáreas.