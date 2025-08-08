Controlados incendios en O Saviñao (Lugo) y A Mezquita (Ourense), iniciado durante la noche

Varias personas tratan de extinguir el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

El incendio en la parroquia de Monteseiro, en A Fonsagrada, continúa activo y calcina 120 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en O Saviñao, declarado a las 18.39 horas de este jueves, permanece controlado desde las 00.45 horas, así como uno en A Mezquita, iniciado durante la noche del jueves y que calcina 3 hectáreas. Asimismo, han sido extinguidos fuegos en Coirós (3,65 hectáreas); Santiago, en la parroquia de Vidán (0,2 hectareas); Porto do Son (0,25 hectareas), y Forcarei (0,06 hectáreas)

El incendio de O Saviñao (Lugo), declarado a las 18,39 horas de este jueves en la parroquia de Piñeiró, está controlado desde las 04.05 horas. Fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press de que aún no han podido determinar la supercie forestal afectada.

Hasta allí se han desplazado cinco agentes, 12 brigadas, ocho motobombas, una pala, un técnico, tres helicópteros y seis aviones.

Asimismo, en la noche del jueves, a las 22.46 horas, se ha originado un incendio en el municipio ourensano de A Mezquita, que permanece controlado desde las 04.53 horas y quema 3 hectáreas de terreno raso.

Además, un incendio forestal en Coirós (A Coruña), que ha calcinado 3,65 hectáreas de arboleda en la parroquia de Santa María de Ois, fue extinguido a las 23.50 horas del jueves, tras ser estabilizado por la tarde. Participaron en las tareas de extinción tres axentes, nueve brigadas, seis motobombas, cuatro técnicos, seis helicópteros y cuatro aviones.

INCENDIOS EN A FONSAGRADA

Del mismo modo, continúa activo y sin control el incendio en la parroquia de Monteseiro, en Fonsagrada, tras ya tres días activo. Se originó a las 15.30 horas del martes y, según las últimas estimaciones, afecta alrededor de 120 hectáreas, por lo que no ha avanzado apenas desde el miércoles.

Por ahora, se han movilizado seis técnicos, 37 agentes, 47 brigadas, 51 motobombas, tres palas, siete helicópteros y ocho aviones.

Por otra parte, el incendio en la parroquia de Cereixido está controlado desde las 21.30 horas del jueves, que en la mañana de esta misma jornada ya habían estabilizado los medios de extinción.

EXTINGUIDOS VARIOS CONATOS

Por otra parte, el conato de incendio originado en Forcarei (Pontevedra) a las 19.41 horas en la parroquia de Millarada fue extinguido a las 00.42 horas, tras haber calcinado 0,06 hectáreas.

Otros conatos declarados en la tarde del jueves también se pudieron extinguir pocas horas después de iniciarse. Este fue el caso de los originados en Santiago de Compostela, en la parroquia de Vidán (0,2 hectáreas, extinguido a las 21.36), y Porto do Son, en la parroquia de Miñortos (0,25 hectáreas, extinguido a las 21.41 horas).