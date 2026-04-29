Convocada una nueva edición de los premios 'Exceleite' a las mejores explotaciones de vacuno de leche de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se convocan para este año los premios a la excelencia de la calidad higiénico-sanitaria de productores gallegos de leche cruda de vaca, conocidos como 'Exceleite'.

Estos galardones, que alcanzan ya su décima edición, tienen como objetivo reconocer el proceso productivo de las explotaciones lecheras de ganado vacuno de Galicia en la obtención de una leche cruda de la mejor calidad higiénico-sanitaria.

Así, ha destacado la Xunta en una nota de prensa, se trata de poner en valor a los ganaderos más comprometidos con su trabajo y, por lo tanto, con la calidad de la leche que producen.

En concreto, 'Exceleite' distingue a las granjas en tres categorías, en función de su tamaño (pequeñas, medianas y grandes) y, a su vez, cada una de ellas se subdivide en tres grupos (intensivo, semiextensivo o extensivo). Se reconocen además específicamente a las mejores explotaciones ecológicas.

Podrán optar a estos reconocimientos todas las explotaciones lecheras de ganado vacuno de Galicia que realizan sus autocontroles de calidad en el Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal), de tal modo que consten en la base de datos de este centro los resultados de las muestras de leche correspondientes al período de referencia, esto es, desde agosto de 2025 al mes de julio de 2026.

Además, las explotaciones deberán encontrarse de alta en el Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada (Recaldi) y, en el caso de las explotaciones que se seleccionen para la distinción en la categoría de explotaciones ecológicas, de forma complementaria a lo anterior, deberán estar inscritas en el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega).