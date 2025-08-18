Convocan concentraciones en toda Galicia el jueves bajo el lema 'A política forestal do PP queima os nosos montes'

Concentraciones el jueves 21 de agosto contra la política forestal del PP. - POR UN MONTE GALEGO CON FUTURO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Por un Monte Galego Con Futuro ha convocado concentraciones el jueves, 21 de agosto, en ciudades y pueblos de toda Galicia bajo el lema 'A política forestal do PP queima os nosos montes e as nosas casas' -- 'La política forestal del PP quema nuestros montes y nuestras casas'-- ante los incendios que calcinan en la Comunidad gallega más de 62.000 hectáreas, especialmente en Ourense.

La entidad pide movilizarse "por un monte gallego con futuro" a partir de las 20.00 horas. Hasta el momento hay confirmadas casi una veintena de localidades que acogerán estas concentraciones.

En Ourense, la provincia más afectada, ya hay convocada una concentración en la capital de provincia, en la Praza Maior, y en Allariz, en el Campo da Barreira.

También se llama a movilizarse en el resto de ciudades gallegas: Santiago de Compostela (Praza Roxa), A Coruña (Obelisco), Ferrol (Edificio Xunta), Pontevedra (Praza da Peregrina), Lugo (Edificio Xunta), Vigo (Farol de Urzaiz).

Municipios como Vilagarcía de Arouza (Ayuntamiento), Betanzos (Praza da Constitución), Cangas (Ayuntamiento), Carballo (Ayuntamiento), Noia (Ayuntamiento), Ribadeo (Ayuntamiento), Ribeira (Ayuntamiento), Viveiro (Praza Maior) y O Porriño (Multiusos de Torneiros) también se han sumado a una lista que continúa en aumento.