Cooperativas Agroalimentarias gallegas apoyan el retraso de la entrada en vigor de 'Verifactu' al año 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) ha trasladado que valora positivamente el retraso en la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas 'Verifactu' "siempre que esta iniciativa venga acompañada con otras medidas solicitadas".

Este martes, el Ministerio de Hacienda anunció la ampliación a 2027 de la entrada en vigor del sistema que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas, una medida que desde Agaca y otras asociaciones reclamaban ante el Gobierno central.

Preguntada por Europa Press, la entidad ha recalcado este miércoles que las solicitudes no se restringen a un "aplazamiento", sino que hay otras reivindicaciones como, por ejemplo, "la aplicación gradual y adaptada de las normativas".

Así, la asociación incide en la necesidad de períodos de transición "ajustados a la realidad" de los pequeños productores; exenciones o reducción de gravámenes para operadores de baja facturación y producción local; y ayudas económicas, formación y asistencia técnica para la digitalización.

Otras demandas van en el sentido de clarificar normativas y armonizar los marcos español y europeo, y crear infraestructuras digitales "robustas" en zonas rurales.

"La medida adoptada va en la buena dirección y necesitamos que se complemente con otras medidas reclamadas", ha remarcado Agaca. Asimismo, la asociación ha señalado que a finales de 2026 los pequeños productores gallegos pueden encontrarse en la misma situación.