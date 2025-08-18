Copernicus eleva a más de 125.000 las hectáreas calcinadas en Galicia durante agosto

Mapa de incendios forestales registrados en Galicia, según el sistema de información europeo Copernicus, a 18 de agosto de 2025. - EFFIS-COPERNICUS

La provincia de Ourense es la más afectada, con más de 122.000 hectáreas afectadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sistema europeo de información sobre incendios forestales Copernicus eleva a más de 125.000 las hectáreas calcinadas debido a los incendios forestales en Galicia en lo que va del mes de agosto, mientras que el cómputo global en España supera las 300.000 hectáreas en este mismo mes.

Así, según los datos publicados por el servicio (European Forest Fire Information System, EFFIS), desde principios de agosto se han registrado en la comunidad gallega decenas de incendios, aunque los de mayor entidad han afectado y siguen afectando a la provincia de Ourense.

De este modo, en la provincia ourensana los fuegos han arrasado más de 122.000 hectáreas de terreno solo en lo que va de mes de agosto; mientras que en la provincia de Pontevedra han resultado afectadas unas 1.300 hectáreas. En A Coruña, el fuego ha quemado 1.163 hectáreas y en Lugo algo más de 600.

A nivel nacional, en lo que va de año han ardido en España casi 350.000 hectáreas, aunque la mayoría de la superficie, más de 300.000 hectáreas, se han quemado desde el inicio de este mes de agosto, disparándose el recuento a partir del día 7.

Si se confirman estas cifras, 2025 sería el año con más hectáreas quemadas en la última década superando incluso a 2022, año también de graves incendios, en el que ardieron más de 200.000 hectáreas hasta agosto.

De momento, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado este 18 de agosto en 138.000 las hectáreas calcinadas hasta el 10 de agosto, aunque ha avisado de que los datos previsiblemente empeorarán dado que estos números no recogen la superficie quemada por los incendios que están actualmente activos en buena parte de España.

DENUNCIA DE AMIGAS DA TERRA

Por su parte, en el Día Internacional de la Prevención de los Incendios Forestales, la organización ecologista Amigas da Terra ha denunciado, a la vista de los datos, que son más las hectáreas quemadas en Galicia que las reconocidas por la Xunta en los datos oficiales.

"En el mes de agosto en Galicia ya van por más de 124.000 las hectáreas quemadas según el sistema EFFIS Copernicus", han señalado, para incidir en que los datos oficiales de la administración contabilizan menos de la mitad, unas 63.000 hectáreas.

Además, Amigas da Terra ha lamentado que se trata de hectáreas "abandonadas a su suerte", al tiempo que ha criticado "más de 40 años de fracaso de la Política Forestal".