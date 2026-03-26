Las cortas de madera bajan un 0,74% en 2024, pero suben un 21% las de empresas y montes vecinales

Archivo - Un pino joven recién talado en Candaido, A Fonsagrada a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España). La moratoria para la plantación de eucalipto entrará en vigor en mayo, para acelerar se está procediendo a la tala de otras especies como el - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las cortas de madera bajaron un 0,74% en 2024 en Galicia, pero subieron un 21% las realizadas por personas jurídicas, esto es, empresas o montes vecinales.

Con todo, las personas físicas residentes en Galicia, los particulares, siguen representando más de las tres cuartas partes del volumen total de madera cortado en 2024 en Galicia, según la caracterización socioeconómica de los solicitantes de aprovechamientos forestales que publica el Instituto Galego de Estatística (IGE).

La actividad, según esta estadística, presenta un peso "especialmente elevado" en A Coruña y Lugo. Por su parte, dentro de las personas jurídicas, los montes vecinales realizaron el 42,3% de las cortas, que suponen el 69,4% del volumen.

El 50,3% de los particulares que solicitaron aprovechamientos forestales reciben una pensión contributiva de la Seguridad Social y cortan el 51,6% del volumen de la madera.

Los datos de cortas de madera en Galicia dibujan un paisaje forestal "muy contrastado", según el IGE. En 2024, el eucalipto es "la especie hemegónica" con 5,2 millones de metros cúbicos y representa en torno al 60% del volumen total cortado.

Las cortas se concentran en la zona atlántica e interior de la provincia de A Coruña y en A Mariña Lucense. Destacan ayuntamientos como Ortigueira, que supera los 150.000 metros cúbricos, y Ribadeo, por encima de los 120.000.

Los pinos, agrupando las distintas especies, muestran una distribución más propia del interior y de la montaña lucense. Los casos más destacados son A Fonsagrada, con más de 185.000 metros cúbicos, y Quiroga con en torno a 125.000 metros cúbciso. Junto a ellos sobresalen Lugo, A Pontenova, Baleira, Friol y O Corgo.

Las cortas de frondosas caducifolias tienen un peso "mucho menor", señala la estadística, por debajo del 3% del total, y un aprovechamiento "más disperso". Alcanzan "cierta relevancia" en municipois del interior de Lugo como Vilalba, Lugo y Guntín, y Curtis en A Coruña.

POR PERSONA

En 2024, 33.398 personas pidieron aprovechamientos forestales en Galicia: 30.449 eran residentes en Galicia, 2.087 de fuera de Galicia y 862 personas jurídicas.

Los residentes en Galicia cortaron el 76,2% del volumen total, con una media de 222 metros cúbicos por persona.

El volumen total de cortas disminuyó un 0,74% con respecto al año anterior. Sin embargo, en el caso de las personas jurídicas, aumentó un 21,21%.

Si se analiza el número de solicitantes de aprovechamientos forestales que son persona jurídica en 2024, predominan los montes vecinales, tanto en porcentaje de cortas como en volumen. Le siguen "a mucha distancia" las sociedades limitadas y las anónimas, que suponen en volumen de cortas el 12,2% y el 7,6%, respectivamente.

Por especies forestales, en las cortas de personas jurídicas, destacan pinos (Pinus pinaster y Pinus radiata), que concentran el 62,5%, y el volumen aprovechado de eucalipto es del 30,2%, por debajo del porcentaje total del volumen de de cortas de los eucaliptos en Galicia (58,4%).

Entre los residentes en Galicia, los hombres representan el 58,7% y tienen mayoritariamente entre 60 y 74 años --la edad media se sitúa en 64,7 años--.

En personas jurídicas predomina el eucalipto con un 65,1% del volumen aprovechado, mientras que las especies de pino acumulan el 31,7%, según el IGE.

AYUNTAMIENTOS

En la relación entre ayuntamiento del recurso forestal y el de residencia del solicitante, para personas físicas, suelen vivir próximos.

En 2024, el 79,8% vive en la misma comarca y el 20,2% en distinta comarca. A nivel de ayuntamiento, el 66,7% vive en el mismo y el 33,3% en distinto; el 24,2% en municipio urbano (zona densamente poblada e intermedia) y el 9,1% restante en poco poblado.

En A Coruña se cortaron solo 970 metros cúbicos, pero el volumen cortado por residentes en este ayuntamiento fue de 421.382 metros cúbicos.

En 2024, el 50,3% de los particulares residentes en Galicia solicitantes de aprovechamientos forestales reciben una pensión contributiva y cortan el 51,6% del volumen de la madera.

El 37,5% de los que pidieron aprovechamientos están afiliados a la Seguridad Social y cortan el 36,6% del volumen de la madera. La edad media en 2024 para solicitantes afiliados a la Seguridad Social es de 51,8 y la de los pensionistas se sitúa en 74 años.