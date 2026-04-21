CSIC lanza un proyecto en Galicia para el seguimiento de las comunidades de aves en zonas afectadas por incendios

Archivo - Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

OURENSE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del grupo Ecología del Paisaje de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), ha lanzado un proyecto de ciencia ciudadana para realizar un seguimiento a largo plazo de las comunidades de aves durante la época reproductora en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano.

La iniciativa, bajo el nombre 'Galifire', se desarrolla hasta finales de junio en el Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés y en la Sierra do Courel, según señaló CSIC en un comunicado.

La actuación se enmarca en el proyecto del Plan Eststal 'Resfire' que tiene como objetivo orientar la gestión del territorio para aumentar la resiliencia frente a grandes incendios.

"La magnitud de los megaincendios ocurridos el verano pasado en Ourense supera la capacidad de seguimiento in situ de cualquier institución, por lo que hacemos un llamamiento a la implicación de la ciudadanía para ampliar la cobertura espacial y temporal del muestreo. Esta acción constituye, a su vez, el primer programa de ciencia ciudadana orientado al seguimiento sistemático de aves tras grandes incendios en Galicia", destacaron Adrián Regos y Fernando García, los investigadores responsables de la iniciativa.

CENSOS DE AVES

La iniciativa se basa en realizar censos de aves a través de estaciones de escucha, en las que los participantes registrarán durante cinco minutos todas las aves vistas u oídas en un radio de 100 metros.

Estos muestreos deberán realizarse entre mediados de abril y finales de junio, en distintas localizaciones previamente seleccionadas por el equipo científico de la MBG.

En este sentido, se repetirán anualmente para construir una serie temporal robusta que permita comprender la respuesta y la recuperación posincendio a corto, medio y largo plazo.

La información recopilada incluirá tanto los datos de las especies detectadas como una descripción básica del hábitat muestreado, utilizando un sistema de codificación sencillo.

Este conjunto de datos será analizado por el personal investigador de la MBG y permitirá evaluar los efectos de los grandes incendios forestales sobre las comunidades de aves, analizar cómo responden las distintas especies a lo largo del proceso de recuperación de la vegetación y avanzar en la comprensión del actual régimen ecológico de incendios.

La iniciativa busca la participación social, fundamentalmente, de las principales asociaciones gallegas vinculadas a la ornitología y conservación del medio natural. También está abierta a la participación de personas que cuenten con experiencia en el reconocimiento de aves, especialmente a través de sus cantos.