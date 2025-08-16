Declarado un incendio en Rante (Ourense) con varios focos próximos a viviendas

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Declarado un incendio en Rante (Ourense), una zona residencial con varios focos próximos a las viviendas. El fuego comenzó sobre las 14.30 horas y parece tener su origen en uno de los márgenes de la autovía A-52.

La alcaldesa de San Cibrao, Marta Novoa, consultada por Europa Press, ha explicado que hay varios focos: uno de ellos controlado, otro en proceso y el último "desbocado".

Aunque por el momento "no hay riesgo para la población ni para el polígono de Barreiros" -- ubicado en las proximidades --, el fuego está "al lado de las viviendas, llegando incluso hasta los cierres".

Los vecinos de la zona se encuentran colaborando como voluntarios con los equipos de extinción.