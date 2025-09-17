Declarado un incendio, ya estabilizado, en San Cristovo de Cea (Ourense) en la tarde del miércoles

OURENSE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un fuego arde en San Cristovo de Cea, en la parroquia de Vilaseco, desde las 15.29 horas de este miércoles, según informa la Consellería do Medio Rural, que aún no dispone de una estimación de hectáreas.

Durante el transcurso de la tarde --en concreto, a las 18.20 horas--, los medios de extinción lo dieron por estabilizado.

Hasta el lugar se han desplazado un técnico, tres agentes, 12 brigadas y seis motobombas. Además, han acudido medios áreos (tres helicópteros y cuatro aviones), que se retiraron del lugar una vez se dio por estabilizado.