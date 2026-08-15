Decretada la situación 2 por la proximidad de un incendio al nucleo de Fumaces, en Riós (Ourense)

OURENSE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en el municipio ourensano de Riós, que se encuentra próximo al núcleo de Fumaces.

Por eso, el Gobierno gallego ha decretado la Situación 2, como pedida preventiva por su proximidad a viviendas.

El incendio se inició a las 16,54 horas de este sábado y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de ocho hectáreas. Para su extinción se han movilizado dos técnicos, seis agentes, nueve brigadas, siete motobombas, dos palas, dos helicópteros y siete aviones.