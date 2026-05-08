El delegado del Gobierno en Galicia apela a convertir el rural gallego en motor industrial

LUGO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha apelado en Sober a producir "mejor y desde aquí" para convertir el rural en motor industrial de la comunidad autónoma.

Ha sido en la clausura de 'El encuentro de Sober', promovido por el Centro de Estudios Superiores de Galicia (Cesuga) para ahondar en las relaciones entre el mundo rural y la industria gallega.

Lo ha hecho junto al presidente de la entidad, Venancio Salcines; el alcalde de Sober, Luis Fernández, y acompañado por la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López.

Pedro Blanco ha señalado el "apoyo" del Gobierno central a los proyectos industriales "maduros e innovadores" en el rural con herramientas como los PERTE, "que están transformando sectores enteros, empezando por el agroalimentario, el corazón productivo de los pequeños ayuntamientos".