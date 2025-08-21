Desalojan a 45 personas del camping de Oia (Pontevedra) por el incendio forestal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 personas tuvieron que ser desalojadas del camping de Mougás, en el municipio pontevedrés de Oia, por precaución ante el incendio forestal que comenzó en la tarde de este jueves y obligó a activar la Situación 2.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, que detallaron que el incendio puso en riesgo, en un principio, a tres viviendas, pero el cambio del viento hizo que el fuego cambiase de dirección.

El incendio comenzó sobre las 18.41 horas de este jueves y afecta ya a más de 20 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería do Medio Rural.