Desconfinados vecinos de Cualedro y Oímbra, con 122 todavía en sus casas en Monterrei (Ourense)

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de vecinos y vecinas de localidades ourensanas en sus viviendas por los incendios forestales se ha reducido en las últimas horas tras desconfinar a los de Cualedro y Oímbra, según informa el servicio de emergencias 112.

De esta forma, se reduce el número de núcleos de población confinados en la provincia ourensana. No obstante, se mantienen activas las medidas de protección a la ciudadanía aunque se reduczca el número de pueblos bajo confinamiento.

Actualmente, solo se encuentran confinados los vecinos de A Madanela (Monterrei), una situación que afecta a 122 perosnas. De esta manera, pudieron volver a sus viviendas las poblaciones de Rebordondo (Cualedro) y As Casas dos Montes (Oímbra), que estaban bajo confinamiento desde ayer, con 142 y 60 personas, respectivamente.

También han podido volver a su hogar los vecinos evacuados de Flariz, en el municipio de Monterrei, un total de siete. A lo largo de la mañana no se produjeron nuevos confinamientos o evacuaciones.