Detectado un nuevo foco de gripe aviar en aves silvestres en Moaña (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural comunicó al Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), mediante la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por gripe aviar de alta patogenicidad, localizado en el ayuntamiento pontevedrés de Moaña.

Según ha informado la Xunta, el ejemplar localizado es una gaviota patiamarilla que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

El ave fue muestreada para analizarla y el Labotarorio Central de Veterinaria de Algete confirmó el resultado, por lo que procedieron a eliminar el cadáver del animal.

Con este nuevo foco, son cinco los notificados en Galicia en 2026 y, por el momento, no se registró ningún caso en aves de corral en la comunidad gallega.