Detectados casos de lengua azul en animales bovinos en tres explotaciones de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de animales bovinos infectados por los serotipos 3 y 8 de la lengua azul, confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), en tres explotaciones de la provincia de A Coruña.

En total, tal y como ha trasladado el departamento autonómico, se detectaron dos focos, que se tienen que notificar oficialmente al ser los primeros casos detectados en la provincia.

Asimismo, ha explicado que son los primeros en 2026 en Galicia y en España desde la finalización en abril del período invernal de circulación del vector transmisor (insectos del género Culicoides spp).

Tras los análisis efectuados, se confirmó la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en una explotación bovina de Narón; así como el serotipo 3 en A Baña y en Brión. La detección de estos casos se realizó por vigilancia pasiva de los propios ganaderos, que comunicaron las sospechas de la enfermedad, en el marco del programa de vigilancia de la presencia de la lengua azul que desarrolla anualmente la Xunta de Galicia.

La Xunta ha recordado que los serotipos presentes de esta dolencia en Galicia durante el año 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El 4 no fue detectado en Galicia, fruto de las campañas de vacunación obligatorias llevadas a cabo en los años precedentes.