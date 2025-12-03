Díaz afirma que las empresas afectadas por la peste porcina podrán acogerse a un ERTE si es necesario

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante su visita al Foro Grandes Empresas Alavesas (SEA), a 3 de septiembre de 2021, en Euskadi, País Vasco, (España). Se trata de su primera visita com - Pablo González - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que su departamento "está preparado para eventuales afectaciones" de la peste porcina en el ámbito laboral, a fin de proteger a empresas y trabajadores.

Así, en su cuenta de Bluesky, la ministra ha recordado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor podrían desplegarse "de manera inmediata" en caso de que fuera necesario, con el fin de proteger a empresas y trabajadores mientras persista el problema.

"El Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue con mucha atención la evolución de la peste porcina, circunscrita a animales silvestres y a un área muy concreta de la provincia de Barcelona. De momento, no está afectando a las explotaciones ganaderas, como ha indicado el Ministerio de Agricultura, ya que los positivos han sido en jabalíes", ha apuntado la ministra que, en todo caso, ha subrayado que su ministerio está preparado para actuar en caso de ser necesario.