La Diputación de A Coruña impulsa ayudas para el sector agroganadero en la provincia

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visita una granja en Vilasantar - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña, a través del Plan de Empleo Local (PEL), impulsa ayudas para el sector agroganadero de la provincia, según ha explicado su presidente, Valentín González Formoso, durante la visita a la granja de vacuno Ganadería Quintano de Vilasantar.

En los últimos años, y a través de las mismas, cientos de explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia recibieron ayudas del PEL para crear nuevos empleos, modernizar sus instalaciones o pagar cuotas de autónomos.

Así lo ha explicado el presidente provincial, Valentín González Formoso, durante la visita que realizado a la citada granja, acompañada por sus propietarios, Juan Antonio Astray y Ana Sánchez.

En otro orden de cosas, la Diputación coruñesa destina 900.000 euros a financiar los servicios de limpieza de playas en los municipios de la provincia en 2026. Los 41 municipios costeros pueden optar a estas ayudas que financian la contratación de brigadas durante los meses de verano.