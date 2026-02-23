La Diputación de Lugo destina 140.000 euros a la mejora de la vía que une Camposo y Pacios, en O Corgo

Labores de pavimentación y extensión de aglomerado - DIPUTACIÓN DE LUGO

LUGO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo ha anunciado este lunes que destinarán 140.942 euros al extendido de aglomerado en el tramo de la vía LU-P-1611 que une las parroquias de Camposo y Pacios, en el municipio de O Corgo.

Conforme al comunicado del Ejecutivo provincial, la actuación, encargada a la empresa Francisco Gómez y Cía, cuenta con un plazo de ejecución de un mes y medio. Se trata de un tramo de vía de algo más de un kilómetro y medio que, tras su pavimentación, será pintada y señalizada.

La Diputación, a su vez, ha ensalzado otras labores efectuadas sobre dicha zona como la mejora de la carretera que va desde el Alto de Gomeán a la parroquia de Marei para la que invirtieron medio millón de euros.

Con todo, han destacado la relevancia de la LU-P-1611 por ser "fundamental para las comunicaciones de la provincia" al conectar a once ayuntamientos lucenses con vías autonómicas y nacionales.